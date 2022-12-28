Япония решила вернуться к поставкам нефти из России впервые с мая

Bloomberg: Япония впервые с мая получит партию российской нефти

Япония вернулась к закупкам российской нефти впервые за более чем полгода, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов.

Страна получит первую с мая 2022 года партию топлива уже в скором времени. Об этом свидетельствует загруженный сырьем 28 декабря крупнотоннажный танкер Aframax «Залив Байкал» на объекте «Сахалин-2» на Дальнем Востоке. Согласно данным, в настоящий момент судно направляется в Японию.

Несмотря на поддержку введения Западом потолка цен на российскую нефть, Токио отказался принимать данную меру в отношении нефти с проекта «Сахалин-2». «Проект ориентирован преимущественно на производство сжиженного природного газа (СПГ), однако попутно там добывается и незначительное количество нефти. Ее закупка идет в одном пакете со сжиженным газом», — ранее объясняли эксперты решение японских властей вывести топливо, произведенное на данном объекте, из-под действия санкций.

Тем не менее Япония значительно сократила импорт российской нефти после начала военных действий на Украине. Поставки в страну снизились с 6,4 миллиона тонн в 2019 году до менее двух миллионов тонн нефти в 2022 году.

Япония начала импортировать российскую нефть после того как Москва запретила поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива. Запрет на продажу российской нефти начинает действовать с момента начала действия указа, а в отношении нефтепродуктов такая мера вступит в силу в дату, установленную правительством.

На фоне введения ответных мер цены на нефть начали падать — так, эталонный сорт Brent опускался ниже 84 долларов за баррель. Параллельно цена сорта WTI снижалась до 78,78 доллара.