Цены на нефть перешли к падению

Цены на нефть сорта Brent упали ниже 84 долларов за баррель

На фоне объявления Россией ответных мер на потолок цен на собственную нефть, введенный западными странами, стоимость сырья перешла к падению. Сорт Brent опускался ниже 84 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 12:05 цена скорректировалась до 84,05 доллара. Сорт WTI опустился до 78,78 доллара. В последний раз на таком уровне цены находились 23 декабря. В начале декабря Brent стоила 88 долларов за баррель.

С 5 декабря вступили в силу европейское эмбарго на поставки российской нефти по морю, а также потолок цен на такие поставки на уровне 60 долларов за баррель, введенный странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией.

Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах был опубликован вечером 27 декабря. В нем говорится о запрете поставок юридическим или физическим лицам, в контрактах с которыми содержится требование соблюдать ценовые ограничения. Документ вступает в силу с 1 февраля, к этому времени правительство должно разработать механизм мониторинга исполнения российских требований.