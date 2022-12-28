Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:13, 28 декабря 2022Экономика

Цены на нефть перешли к падению

Цены на нефть сорта Brent упали ниже 84 долларов за баррель

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

На фоне объявления Россией ответных мер на потолок цен на собственную нефть, введенный западными странами, стоимость сырья перешла к падению. Сорт Brent опускался ниже 84 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 12:05 цена скорректировалась до 84,05 доллара. Сорт WTI опустился до 78,78 доллара. В последний раз на таком уровне цены находились 23 декабря. В начале декабря Brent стоила 88 долларов за баррель.

С 5 декабря вступили в силу европейское эмбарго на поставки российской нефти по морю, а также потолок цен на такие поставки на уровне 60 долларов за баррель, введенный странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией.

Brent от TradingView

Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах был опубликован вечером 27 декабря. В нем говорится о запрете поставок юридическим или физическим лицам, в контрактах с которыми содержится требование соблюдать ценовые ограничения. Документ вступает в силу с 1 февраля, к этому времени правительство должно разработать механизм мониторинга исполнения российских требований.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о ненавидящих свою страну предателях
Российская школьница с вейпом умерла в подъезде с шедшей изо рта пеной
Япония решила вернуться к поставкам нефти из России впервые с мая
Экономист спрогнозировал курс валют в январе
Цены на нефть перешли к падению
Водонаева надела шапку Бэтмена и спустилась в метро
Эколог перечислила самые вредные бытовые отходы
На Украине начали сносить памятник Екатерине Второй
Domino's Pizza задумался о продаже бизнеса в России
Предложение использовать подержанные детали в ремонте авто оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.