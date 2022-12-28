Южнокорейский президент призвал не бояться КНДР из-за ядерного оружия

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель: КНДР не является источником страха из-за ядерного оружия

Не следует бояться КНДР из-за их ядерного оружия, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Его слова приводит Reuters.

«Северная Корея не является для нас источником страха из-за ее ядерного оружия», — пояснил Юн Сок Ель. Он также высказался, что на провокации со стороны Пхеньяна следует отвечать возмездием.

Ранее стало известно, что Юн Сок Ель приказал своим помощникам отправить по два или три БПЛА на каждый отправленный в южнокорейское воздушное пространство беспилотник КНДР. Представитель президентской администрации рассказал, что как только прилетел первый дрон, глава республики дал указание «отправить два-три беспилотника на каждый северокорейский и сбивать их, если это потребуется».

26 декабря Минобороны Южной Кореи сообщило, что пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство страны. Один из них пролетел над северным районом Сеула.

Позднее стало известно, что южнокорейские военные выпустили около сотни снарядов по пяти дронам КНДР, но промахнулись. Кроме того, при попытке перехвата разбился штурмовик КА-1