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14:29, 28 декабря 2022Экономика

ЦБ оценил возможность разблокировки активов россиян

ЦБ: россияне не обязательно смогут снова получить доступ к замороженным ценным бумагам

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Российские инвесторы не обязательно смогут снова получить доступ к ценным бумагам, которые были заморожены из-за западных санкций, несмотря на то, что международные финансовые системы Clearstream и Euroclear выдали разрешения на разблокировку активов Национального расчетного депозитария (НРД). Возможность разблокировки активов россиян оценил Центробанк.

«Выданные разрешения еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним», — указано в сообщении ЦБ. Регулятор объясняет маловероятность разморозки сжатыми сроками, установленными западными системами, размытостью формулировок в разрешениях и сложностью процедуры разблокировки.

При этом ЦБ советует инвесторам проверить персональные данные в личных кабинетах брокера или депозитария и при необходимости оперативно их актуализировать, а также быть готовыми предоставить их по запросу брокера или депозитария и дожидаться результатов работы. Кроме того, регулятор обратил внимание, что передачей данных о заблокированных активах в Clearstream занимается НРД, а в Euroclear — европейская компания-посредник.

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Ранее Центробанк сообщал, что оценивает вероятность возврата той части активов российских банков, которая оказалась заблокирована из-за санкций против НРД, как низкую. В основном меры коснулись требований к контрагентам из «недружественных стран» и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream.

О выдаче разрешений на временное возвращение доступа активов российским инвесторам стало известно 20 и 22 декабря. Обе системы — Clearstream и Euroclear — разрешили россиянам воспользоваться средствами только для прекращения всех операций, контрактов и других соглашений. Лицензия будет действовать до 7 января 2023 года включительно.

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Мария Грушко
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