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18:44, 27 декабря 2022Экономика

ЦБ оценил вероятность возврата заблокированных активов российских банков

ЦБ заявил, что вероятность возврата заблокированных активов российских банков низкая

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Вероятность возврата той части активов российских банков, которая оказалась заблокирована из-за санкций, можно оценить как низкую, считает Центральный банк (ЦБ). Соответствующая оценка приводится в докладе «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

Как поясняется в публикации, в основном меры коснулись требований к контрагентам из «недружественных стран» и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream. Часть кредитных учреждений столкнулась с блокировкой средств в Национальном расчетном депозитарии (НРД) после введения в отношении него санкций.

«Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то что с юридической точки зрения они пока не конфискованы», — заявили в Центральном банке.

По оценкам регулятора, одномоментное создание по всем заблокированным активам 100-процентных резервов было бы излишне консервативно. В качестве решения ЦБ предлагает рассрочку по созданию резервов до конца 2032 года.

В ноябре Банк России сообщал, что поддерживает контакты с участниками рынка, размышляющими над проблемой заблокированных из-за санкций активов, но радикально вмешиваться в ситуацию не планирует.

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Платон Щукин
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