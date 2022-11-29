Центробанк решил не выкупать заблокированные активы

ЦБ России не рассматривает вариант выкупа заблокированных активов

Российский Центробанк (ЦБ) поддерживает контакты с участниками рынка, размышляющими над проблемой заблокированных из-за санкций активов, однако не планирует радикально вмешиваться в ситуацию. Об этом сообщается в представленных Центробанком «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов», уточняет ТАСС.

В документе подчеркивается, что финансовый регулятор не рассматривает выкуп заблокированных активов.

Об отсутствии планов выкупать заблокированные российские активы в ЦБ РФ заявляли и в августе. Тогда представители Банка России отмечали, что последствием такого решения могла бы стать масштабная денежная эмиссия с разрушительными инфляционными последствиями как для российской экономики, так и для финансового сектора. А ускорение инфляции привело бы к обесцениванию доходов граждан и росту процентных ставок.