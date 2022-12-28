В Германии огорчились из-за устойчивости российской экономики

Журналиста Die Welt Штайнер огорчила устойчивость экономики России на фоне санкций

Журналист немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер огорчился из-за устойчивости российской экономики. В своей статье он заявил, что экономика России успешнее противостоит санкциям Запада, чем это предполагалось, при этом даже МВФ на фоне рестрикций прогнозирует спад российского ВВП на «жалкие» 3,4 процента.

По словам журналиста из Германии, по традиции в конце года россияне «еще раз пускаются во все тяжкие и идут на любые расходы», поскольку любят традиционные новогодние праздники.

Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идет полным ходом Эдуард Штайнер Журналист газеты Die Welt

Штайнер отметил, что это «как-то не вяжется» с представлением о стране, которая «находится в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями».

Штайнер напомнил, что Россия переживала «и худшие времена» во времена кризиса 2008-2009 годов, когда ВВП страны упал на 7,8 процента и «уже не говоря» о дефолте 1998 года, который «почти у всех выбил почву из-под ног».

Снижение ВВП России

16 декабря председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ВВП России в 2022 году составит около трех процентов, хотя, если динамика в ноябре и декабре окажется лучше ожиданий, экономика может упасть немного меньше.

Что касается прогноза по ВВП на 2023 год, то Банк России намерен уточнить его в феврале, когда появятся возможности оценить вступившие в силу новые факторы.

Под ними Набиуллина подразумевает в первую очередь нефтяное эмбарго Евросоюза и потолок цен на морские поставки нефти, введенный странами G7, ЕС, Австралией и Норвегией. В ходе пресс-конференции она признала, что такие меры станут серьезным ударом по российской экономике и в перспективе могут оказать давление на курс рубля.

Глава Минфина Антон Силуанов выразил мнение, что дефицит российского бюджета в 2022 году составит около двух процентов ВВП.

Инфляция в России

16 декабря Центробанк (ЦБ) объявил о потенциальном риске для российской экономики на фоне увеличенного дефицита бюджета. В регуляторе подчеркнули, что объявленное российскими властями дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году.

Набиуллина заявила, что рост цен продолжит замедляться. Она не исключила, что весной 2023-го инфляция может опуститься ниже целевых четырех процентов.

До 12,7 процента ускорилась годовая инфляция в России по состоянию на 12 декабря

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7 процентов в 2023 году и вернется к четырем процентам в 2024 году.