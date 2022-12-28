Российский дипломат заявил о стремлении Запада сохранить выгодный ему баланс сил

Зампостпреда РФ Полянский заявил о стремлении Запада сохранить выгодный ему баланс сил

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил о стремлении Запада сохранить выгодный ему баланс сил в мире.

По его словам, уходящий год был очень непростым, он стал началом исторических изменений мироустройства. Дипломат добавил, что все новое рождается через очень непростые процессы.

«Мы, российские дипломаты в Нью-Йорке, в полной мере ощущаем сопротивление наших бывших западных партнеров, всеми правдами и неправдами стремящихся сохранить устраивающий их баланс сил в мире и выгодные основы его устройства», — подчеркнул Полянский.

Первый зампостпреда добавил, что вся повестка работы ООН подчинена этому противостоянию, поэтому требует от российских сотрудников полной мобилизации сил, к которой они готовы.

26 декабря министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерении страны поставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. В то же время власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН.