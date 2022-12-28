Стала известна новая дата исполкома РФС по переходу в Азиатскую конфедерацию

«РБ Спорт»: исполком РФС по переходу в Азиатскую конфедерацию пройдет 30 декабря

Российский футбольный союз (РФС) назначил новую дату заседания исполкома по поводу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию. Об этом стало известно «РБ Спорт».

По информации источника, голосование пройдет 30 декабря. Отмечается, что дедлайн по решению о возможном переходе — 31 декабря.

Ранее РФС провел два заседания исполкома, на которых обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что УЕФА выступил против этой инициативы. При этом Международная федерация футбола (ФИФА) не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.