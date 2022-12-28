Российского хоккеиста лишили паспорта Казахстана по доносу болельщиков

Хоккеиста «Барыса» Шевченко лишили гражданства Казахстана из-за российского паспорта

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Дмитрий Шевченко был лишен гражданства Казахстана из-за наличия российского паспорта. Об этом сообщает Shaiba.kz со ссылкой на управление миграционной службы Астаны.

По информации источника, с требованием проверить хоккеиста на наличие второго паспорта обратилась инициативная группа болельщиков. Отмечается, что после доноса 6 декабря Шевченко утратил гражданство Республики Казахстан в связи с наличием иностранного гражданства.

Шевченко родился в России, однако в 2017 году получил гражданство Казахстана. Форвард был заявлен за сборную Казахстана на Кубке Первого канала. Он выступал за «Барыс» с 2017 по 2021 год, затем полтора сезона играл за омский «Авангард», после чего вернулся в Астану.

В сентябре словацкий вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек оценил вероятность отъезда из лиги из-за политики. Хоккеист заявил, что политические вопросы не могут повлиять на его решение о выборе места продолжения карьеры.