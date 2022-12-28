Врач назвал связанный с алкоголем тревожный сигнал

Нарколог Скрябин назвал тревожным сигналом неспособность самостоятельно перестать пить

Если у человека не получается самостоятельно остановиться при употреблении алкоголя — это тревожный сигнал, заявил в беседе с «Лентой.ру» психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.

«Одна из самых коварных ловушек алкоголя кроется именно в словах: «Я всегда могу остановиться, когда захочу», но, к сожалению, это не так, и никто не может знать заранее, когда перейдет эту черту», — высказался специалист.

По его словам, в случае если у человек не может самостоятельно перестать употреблять алкоголь, ему необходимо обратиться к специалисту, а именно позвонить в скорую медицинскую помощь или обратиться в наркологический диспансер по месту жительства. «Врачи определят степень урона, нанесенного организму алкоголем, в зависимости от чего будет определена стратегия лечения», — поделился врач.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Алтайского края Андрей Иванов назвал оптимальное количество алкоголя во время застолья. В новогоднюю ночь, по его словам, лучше ограничиться 200 граммами вина или шампанского и 150 граммами крепких спиртных напитков.

Россияне стали употреблять больше алкогольных напитков в 2022 году. Рейтинг самых пьющих регионов возглавили Сахалинская область и Чукотский автономный округ.

