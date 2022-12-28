SpaceX вывела в космос 54 мини-спутника

Компания SpaceX вывела в космос еще 54 спутника сети Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией мини-спутников для орбитальной группировки глобальной сети Starlink. Об этом сообщается на сайте компании.

Ракета со спутниками стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 04:34 по местному времени (12:34 мск). Ракета вывела в космос 54 мини-спутника. Отмечается, что первую ступень ракеты использовали ранее для десяти других запусков.

«Этот запуск стал 60-м для SpaceX в этом году. Еще один запуск ракеты-носителя Falcon 9 с израильским спутником для съемки земной поверхности состоится на этой неделе с базы ВВС США Ванденберг», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что этот запуск стал первым после получения лицензии, позволяющей SpaceX выводить спутники на новые орбиты. Это увеличит пропускную способность сети.

Ранее в декабре издание SpaceNews писало, что SpaceX готова начать запуск космических аппаратов Starlink второго поколения до конца 2022 года.

В том же месяце стало известно, что число абонентов спутникового интернета Starlink превысило миллион человек, а средняя скорость загрузки через оборудование сети за последний год снизилась.