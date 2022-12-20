Число абонентов Starlink превысило миллион

В SpaceX заявили о миллионе активных пользователей Starlink

Число абонентов спутникового интернета Starlink превысило миллион человек. Об этом сообщает издание Mashable.

О достижении показателя в миллион активных клиентов представители SpaceX заявили в Twitter компании. В корпорации поблагодарили абонентов, которые «внесли свой вклад в это важное событие».

При этом журналисты медиа отметили, что провайдер интернета, судя по всему, не справляется с наплывом новых пользователей. Авторы сослались на отчет аналитической компании Ookla, согласно которому средняя скорость загрузки через оборудование Starlink за последний год снизилась. Падение составило от 9 до 54 процентов — в зависимости от региона.

Авторы напомнили, что в мае SpaceX сообщала о 400 тысяч активных пользователей их сервиса. В связи с этим журналисты предположили, что инфраструктура Starlink оказалась не готова к большому количеству новых подключений.

Starlink — глобальная спутниковая система SpaceX, предназначенная для обеспечения связью жителей отдаленных регионов. Первые спутники интернет-системы были запущены в мае 2019 года.

В начале декабря стало известно, что Starlink начнет ограничивать своих клиентов в скачивании данных из интернета. Начиная с февраля 2023 года абоненты, превысившие лимит в один терабайт в течение 30 дней, смогут пользоваться Starlink только на сниженной скорости.