Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:40, 20 декабря 2022Наука и техника

SpaceX приготовилась запустить Starlink второго поколения до конца года

SpaceNews: SpaceX может запустить Starlink второго поколения до конца года

Фото: Michael Weekes Jr. / Reuters

Американская компания SpaceX приготовилась начать запуск космических аппаратов Starlink второго поколения до конца 2022 года. Об этом пишет SpaceNews.

В направленных 16 декабря Федеральной комиссии по связи США документах SpaceX заявила, что «ожидает начать запуск спутников второго поколения до конца декабря 2022 года».

В своем запросе компания попросила регулятор предоставить ей на 60 суток специальные временные полномочия, позволяющие досрочно подключить уже существующие пользовательские терминалы к Starlink второго поколения. В SpaceX уверены, что это позволит пользователям получить доступ к сети с увеличенной пропускной способностью сразу после того, как новые космические аппараты заработают на орбите.

SpaceNews напоминает, что, согласно Ookla, средняя скорость загрузки в сети Starlink на территориях США и Канады продолжает падать.

Материалы по теме:
Сверху виднее Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
Сверху виднееИлон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
30 октября 2020
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря 2021

В декабре Defense News сообщило, что компания SpaceX создала новую бизнес-единицу — подразделение Starshield, в рамках которой планирует взаимодействовать с Минобороны США.

В том же месяце агентство Reuters сообщило, что компания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на развертывание до 7,5 тысячи спутников Starlink второго поколения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин назвал бессмысленным затягивание украинского конфликта
Москвичи бросились продавать элитное жилье
Россия приостановила двухстороннее соглашение с Украиной
Снуп Догг захотел возглавить Twitter
Похудевшая на 70 килограммов блогерша рассмешила подписчиков новой внешностью
SpaceX приготовилась запустить Starlink второго поколения до конца года
Шведская компания наладила в России производство независимой туалетной бумаги
В Подмосковье трактор задавил рабочего во время уборки снега
Десятилетний мальчик застрелил мать из-за отказа купить ему игровую систему
Пригожин обратился к приехавшему в Бахмут Зеленскому с предложением встретиться
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.