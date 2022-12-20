SpaceX приготовилась запустить Starlink второго поколения до конца года

SpaceNews: SpaceX может запустить Starlink второго поколения до конца года

Американская компания SpaceX приготовилась начать запуск космических аппаратов Starlink второго поколения до конца 2022 года. Об этом пишет SpaceNews.

В направленных 16 декабря Федеральной комиссии по связи США документах SpaceX заявила, что «ожидает начать запуск спутников второго поколения до конца декабря 2022 года».

В своем запросе компания попросила регулятор предоставить ей на 60 суток специальные временные полномочия, позволяющие досрочно подключить уже существующие пользовательские терминалы к Starlink второго поколения. В SpaceX уверены, что это позволит пользователям получить доступ к сети с увеличенной пропускной способностью сразу после того, как новые космические аппараты заработают на орбите.

SpaceNews напоминает, что, согласно Ookla, средняя скорость загрузки в сети Starlink на территориях США и Канады продолжает падать.

В декабре Defense News сообщило, что компания SpaceX создала новую бизнес-единицу — подразделение Starshield, в рамках которой планирует взаимодействовать с Минобороны США.

В том же месяце агентство Reuters сообщило, что компания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на развертывание до 7,5 тысячи спутников Starlink второго поколения.