Захарова ответила на критику в адрес российских миротворцев в Лачинском коридоре

Захарова назвала неприемлемой критику в адрес российских миротворцев в Лачинском коридоре

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ответила на критику в адрес российских миротворцев в Лачинском коридоре. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства назвала неприемлемым осуждение российского миротворческого контингента в регионе. По ее словам, Москва делает все возможное для урегулирования обстановки.

«Никакие публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже. Работаем для того, чтобы ситуация эта была улучшена», — подытожила Захарова.

Ранее власти Армении призвали Россию инициировать обсуждение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) в Совете Безопасности ООН. Премьер-министр страны Никол Пашинян уточнил, что речь идет о блокировке Лачинского коридора, который связывает Армению с республикой.

До этого армянский лидер заявил, что коридор перекрыт уже более 20 дней. По его словам, российские миротворцы не контролируют участок.