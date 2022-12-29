Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 29 декабря 2022Бывший СССР

Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение Карабаха в Совбезе ООН

Премьер Армении Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение Карабаха в Совбезе ООН

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе в Совбезе ООН. С таким заявлением он выступил на заседании в правительстве, передает РИА Новости.

Речь идет о блокировке Лачинского коридора, который связывает регион с Арменией. Пашинян отметил, что блокада нарушает шестой пункт трехстороннего заявления, которое в ноябре 2020 года подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Согласно ему, Лачинский коридор должен быть под контролем российской миротворческой миссии.

Премьер-министр добавил, что в Нагорном Карабахе и Армении ждут от России оценки ситуации, а также плана по восстановлению транспортного движения.

«И если по объективным и субъективным причинам Россия не может обеспечить безопасность и стабильность в Нагорном Карабахе, то сама должна инициировать в Совете Безопасности ООН рассмотрение вопроса наделения российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента», — считает Пашинян.

Материалы по теме:
Не договорились. Что стоит за обострением армяно-азербайджанского конфликта и кому выгодно продолжение войны за Карабах?
Не договорились.Что стоит за обострением армяно-азербайджанского конфликта и кому выгодно продолжение войны за Карабах?
5 октября 2022
Битва за Карабах. 30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
Битва за Карабах.30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
6 августа 2022
Карабахский треугольник. Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
Карабахский треугольник.Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
25 октября 2022

12 декабря Лачинский коридор перекрыли азербайджанские экоактивисты. Они требовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха, а также организовать их встречу с генерал-майором Андреем Волковым, главой российского миротворческого контингента. На следующий день в Минобороны России сообщили о переговорах о возобновлении движения по Лачинскому коридору.

27 декабря Пашинян заявил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали главное преимущество России над украинскими беспилотниками
В Одессе нашли замену снесенному памятнику Екатерине II
Маск успокоил сотрудников Tesla по поводу обвала акций компании
Ученый РАН заявил о необходимости возврата к госплану
ФСБ показала на видео передававшего данные о ВС России украинского агента
Девять человек погибли в двух произошедших одновременно ДТП на российской трассе
Молдавия закрыла границу с Украиной
Серена Уильямс рассказала о жизни после ухода из спорта
Молодо выглядящая 50-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты
Звезды шоу-бизнеса стали поздравлять пассажиров столичного транспорта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.