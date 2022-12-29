Премьер Армении Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение Карабаха в Совбезе ООН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе в Совбезе ООН. С таким заявлением он выступил на заседании в правительстве, передает РИА Новости.

Речь идет о блокировке Лачинского коридора, который связывает регион с Арменией. Пашинян отметил, что блокада нарушает шестой пункт трехстороннего заявления, которое в ноябре 2020 года подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Согласно ему, Лачинский коридор должен быть под контролем российской миротворческой миссии.

Премьер-министр добавил, что в Нагорном Карабахе и Армении ждут от России оценки ситуации, а также плана по восстановлению транспортного движения.

«И если по объективным и субъективным причинам Россия не может обеспечить безопасность и стабильность в Нагорном Карабахе, то сама должна инициировать в Совете Безопасности ООН рассмотрение вопроса наделения российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента», — считает Пашинян.

12 декабря Лачинский коридор перекрыли азербайджанские экоактивисты. Они требовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха, а также организовать их встречу с генерал-майором Андреем Волковым, главой российского миротворческого контингента. На следующий день в Минобороны России сообщили о переговорах о возобновлении движения по Лачинскому коридору.

27 декабря Пашинян заявил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор.