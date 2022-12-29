UnionPay ограничила снятие наличных для россиян за рубежом

РБК: UnionPay ограничила снятие наличных по всем картам российских банков за рубежом

Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за рубежом с карт, выпущенных любыми российскими банками, сообщила на своем сайте кредитная организация «Приморье». РБК со ссылкой на источник в крупном банке подтвердил, что решение касается всех российских эмитентов.

Для российских владельцев карт установлен лимит на снятие наличных на уровне 50 тысяч юаней (около 500 тысяч рублей) в день и не более 500 тысяч юаней в год. Ограничение касается и эквивалентов этих сумм в других валютах. Банк «Приморье» рекомендовал своим клиентам оформить дополнительную карту UnionPay, если понадобится получить наличные сверх установленного лимита.

На официальном сайте платежной системы сообщается, что в России карты UnionPay выпускают «Русский стандарт», МТС-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», Примсоцбанк, «Приморье», ВБРР, «Зенит» и Почта Банк.

Россияне стали массово переходить на карты UnionPay после начала украинского конфликта и последующего ухода из России международных платежных систем Visa, Mastercard, Amercian Express. Осенью в ряде европейский стран перестали принимать карты китайской ПС из-за повышенного спроса на наличные со стороны граждан РФ.

Так, например, в октябре поступили чешский KB Bank, испанские банки Euronet и Santander, а также финская сеть банкоматов Nosto. В ноябре от обслуживания карт UnionPay от российского «Газпромбанка» отказался французский банк LLC.