В УЕФА сделали заявление о смерти Пеле

В УЕФА выразили соболезнования семье Пеле и назвали его первой мировой звездой футбола

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на смерть трехкратного чемпиона мира в составе команды Бразилии Пеле. Его слова приводятся на сайте организации.

Чеферин назвал Пеле первой мировой суперзвездой футбола, выразив соболезнования в связи со смертью бразильца. «Он сыграл роль первопроходца в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире. Его будет очень не хватать», — заявил он.

82-летний Пеле скончался 29 декабря. Врачи клиники имени Альберта Эйнштейна, где находился бывший футболист, назвали причиной смерти отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака. Пеле похоронят на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.