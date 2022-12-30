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18:35, 30 декабря 2022Мир

Европейцам предрекли страдания из-за плана ЕС по борьбе с Россией

В Европарламенте предрекли страдания простым европейцам из-за плана ЕС по борьбе с Россией

Фото: Noemie Olive / Reuters

Новая политика Евросоюза, которая направлена против России, уже привела к ужасным последствиям для простых граждан. Об этом заявил член Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своем Twitter.

Он также предрек европейцам страдания в дальнейшем из-за плана ЕС по борьбе с Россией. По словам Уоллеса, в докладе объединения сказано, что 21,9 процента жителей Европы должны оказаться за чертой бедности. «Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, при этом заставляя страдать наших собственных граждан», — утверждает политик.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Президент утверждал, что конечная цель спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, которые смогли бы гарантировать безопасность России.

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Варвара Кошечкина
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