В Европарламенте предрекли страдания простым европейцам из-за плана ЕС по борьбе с Россией

Новая политика Евросоюза, которая направлена против России, уже привела к ужасным последствиям для простых граждан. Об этом заявил член Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своем Twitter.

Он также предрек европейцам страдания в дальнейшем из-за плана ЕС по борьбе с Россией. По словам Уоллеса, в докладе объединения сказано, что 21,9 процента жителей Европы должны оказаться за чертой бедности. «Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, при этом заставляя страдать наших собственных граждан», — утверждает политик.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Президент утверждал, что конечная цель спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, которые смогли бы гарантировать безопасность России.