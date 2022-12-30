Появились подробности обсуждения перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Глава РФС Александр Дюков заявил, что УЕФА хочет видеть Россию в составе организации

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хотят видеть российские команды в составе организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Мосты не сожжены, и мы можем рассмотреть какие-то возможности восстановить отношения. В рамках рабочей группы мы быстрее договоримся», — раскрыл подробности функционер. Он добавил, что, если вернуться в УЕФА не удастся, в РФС будут работать над переходом в другую организацию. Дюков также подтвердил, что Азиатская конфедерация готова принять российские команды.

Ранее появилась информация, что исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение необходимо завершить к марту 2023 года.

23 декабря стало известно, что УЕФА выступил против желания РФС покинуть организацию. При этом Международная федерация футбола (ФИФА) не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.