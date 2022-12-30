Киркоров вышел в свет с кольцами на каждом пальце и рассмешил фанатов

Певец Филипп Киркоров надел кольцо на каждый палец и рассмешил поклонников

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров посетил премьеру фильма «СамоИрония судьбы», в которой сыграл одну из главных ролей, и привлек внимание поклонников. Соответствующий пост появился на странице певца в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

55-летний артист вышел в свет в костюме черного цвета с объемными плечами в сочетании с водолазкой в тон наряда. При этом в качестве обуви он выбрал кроссовки на платформе, а в руках держал небольшой клатч. Образ знаменитости дополнили подвески и многочисленные кольца с драгоценными камнями, которые он надел на каждый палец.

Подписчиков рассмешил внешний вид Киркорова, о чем они принялись писать в комментариях к опубликованным кадрам. «Клоун», «Светские клоуны», «Посмешище», «Ересь», «Как всегда — странный наряд у Киркорова», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в декабре Филипп Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». Артист посетил показ фильма «Елки-9», который состоялся 30 ноября, в желтых брюках, разноцветной футболке и куртке.