Санитарку российского детдома обвинили в издевательствах над немой девочкой

В Магадане санитарку дома-интерната в обвинили в издевательствах над немой воспитанницей

Санитарку детского дома-интерната в Магадане обвинили в издевательствах над 17-летней немой девочкой-инвалидом. Об этом сообщает региональная прокуратура на своем сайте.

Ведомство установило, что в сентябре во время ужина санитарка применила физическую силу в отношении воспитанницы, которая не умеет разговаривать и нуждается в постоянной помощи сотрудников интерната. Жестокие методы педагога обнаружили во время просмотра записей с камер видеонаблюдения, однако прокуратура не обнародовала видео.

Материалы проверки стали основанием для возбуждения региональным управлением Следственного комитета (СК) уголовного дела по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Расследование находится под контролем прокуратуры.

Сотрудников российских интернатов и детских домов часто обвиняют в издевательствах над воспитанниками. В ноябре в сети появились фотографии, на которых запечатлены якобы воспитанники Бутурлиновского детского дома-интерната в Воронежской области, связанные в воспитательных целях. Однако департамент социальной защиты региона назвал предоставленные сведения недостоверными и посчитали их провокацией. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии.

В декабре под окнами этого же интерната нашли тело 16-летнего воспитанника. Сотрудники учреждения утверждают, что погибший имел склонность к опасному для собственного здоровья поведению. Позже стало известно, что по результатам проверки был уволен директор интерната. Также губернатор Александр Гусев поручил провести проверку в отношении руководства департамента социальной защиты региона.

Похожая история произошла в интернате Челябинской области. В июле там умер ребенок-инвалид, который рассказал матери о наличии в учреждении отдельной комнаты для избиения детей. По словам женщины, ее сын неоднократно жаловался, что педагоги привязывают отказывающихся спать воспитанников к железным кроватям в специальной комнате и бьют их палками по пяткам.