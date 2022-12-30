В Австралии выступили против перехода России в Азиатскую конфедерацию

Бывший директор Федерации футбола Австралии Мерсиадес выступила против перехода РФС в Азию

Бывший исполнительный директор Федерации футбола Австралии Бонита Мерсиадес выступила против перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию. Ее слова приводит The Guardian.

Мерсиадес заявила, что российским командам следует запретить участие в международных турнирах, несмотря на возможный переход в Азию. По ее мнению, Россия лишила себя права быть частью мирового сообщества. Австралийка также сочла, что Международной федерации футбола (ФИФА) пора лишить РФС членства в организации.

Ранее исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение необходимо завершить к марту 2023 года.

До этого стало известно, что УЕФА выступил против желания РФС покинуть организацию. При этом ФИФА не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.