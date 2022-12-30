Полянский заявил о понимании странами в ООН причины затягивания конфликта

Полянский: большинство стран в ООН понимают, что поставки оружия Киеву затягивают конфликт

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что большинство стран в организации понимают, что поставки вооружений Киеву затягивают конфликт на Украине. Такой оценкой он поделился в ходе трансляции в своем Telegram-канале.

Он отметил, что представители ряда государств подходят и выражают понимание, говоря о действиях Москвы.

По словам Полянского, Россия не ждет, что страны будут «в микрофон выступать с наших позиций». «Но мы очень хорошо видим, как позиция в первую очередь развивающихся стран эволюционирует в сторону равноудаленности», — считает он.

Дипломат отметил, что, несмотря на призывы стран к урегулированию конфликта, «подавляющее большинство государств понимают, что поставки вооружений Украине не приближают его к завершению».

26 декабря министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерении страны поставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. В то же время власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН.