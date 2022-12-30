Стало известно о секретном звонке Зеленского в Вашингтон

Business Insider: президент Украины Зеленский секретно позвонил в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский перед визитом в США секретно позвонил в Белый дом, чтобы получить арестованные финансы российских бизнесменов. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на анонимные источники.

«Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов бизнесменов, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении», — пишет издание.

Уточняется, что данное положение приняли в качестве поправки двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 триллиона долларов. Вечером 22 декабря Сенат США проголосовал за включение инициативы, позволяющей конфисковать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.