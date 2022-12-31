Стало известно о желании Роналду вернуться в «Реал»

Перед переходом в «Аль-Наср» Роналду надеялся на предложение от мадридского «Реала»

Португальский нападающий Криштиану Роналду надеялся получить предложение от мадридского «Реала» перед переходом в саудовский «Аль-Наср». Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает Marca.

Издание отмечает, что после ухода из «Манчестер Юнайтед» Роналду рассчитывал на продолжение карьеры в одном из европейских топ-клубов. Когда сборная Португалии вылетела с чемпионата мира в Катаре, форвард поддерживал форму на базе «Реала» и надеялся получить предложение от команды, но этого не произошло.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Вместе с «королевским клубом» португалец четыре раза выигрывали Лигу чемпионов и по два раза становился победителем чемпионата и Кубка Испании.

30 декабря Роналду подписал контракт с саудовским «Аль-Насром». По контракту он будет зарабатывать 200 миллионов долларов за год с учетом коммерческих выплат. Благодаря этому 37-летний португалец стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, потеснив с первого места рейтинга мексиканского боксера Сауля Альвареса.