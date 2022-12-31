Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Вулверхэмптон
0:0
1-й тайм
live
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Барселона
1:0
1-й тайм
live
Эспаньол
Испания - Примера|15-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
20:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|18-й тур
15:37, 31 декабря 2022Спорт

Стало известно о желании Роналду вернуться в «Реал»

Перед переходом в «Аль-Наср» Роналду надеялся на предложение от мадридского «Реала»

Фото: Rodolfo Buhrer / Globallookpress.com

Португальский нападающий Криштиану Роналду надеялся получить предложение от мадридского «Реала» перед переходом в саудовский «Аль-Наср». Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает Marca.

Издание отмечает, что после ухода из «Манчестер Юнайтед» Роналду рассчитывал на продолжение карьеры в одном из европейских топ-клубов. Когда сборная Португалии вылетела с чемпионата мира в Катаре, форвард поддерживал форму на базе «Реала» и надеялся получить предложение от команды, но этого не произошло.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Вместе с «королевским клубом» португалец четыре раза выигрывали Лигу чемпионов и по два раза становился победителем чемпионата и Кубка Испании.

30 декабря Роналду подписал контракт с саудовским «Аль-Насром». По контракту он будет зарабатывать 200 миллионов долларов за год с учетом коммерческих выплат. Благодаря этому 37-летний португалец стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, потеснив с первого места рейтинга мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Путин выступил с новогодним обращением на фоне военных
Путин вручил госнаграду Суровикину
Медведев озвучил девиз России уходящего года
Названы способы проснуться бодрым и свежим после новогодней ночи
В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте
В Кремле рассказали о деталях новогоднего обращения Путина
Дома загорелись из-за падения неопознанного объекта в Волгоградской области
Около детского сада в Москве заметили лису
Стало известно о желании Роналду вернуться в «Реал»
Поздравление Путина с Новым годом записали в штабе Южного военного округа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.