Бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» оценил его переход в «Аль-Наср»

Гари Нэвилл выразил сожаление в связи с переходом Криштиану Роналду в «Аль-Наср»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил переход Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср». Его слова приводит Twitter Sky Sports.

Невилл, в бытность игроком выступавший в МЮ вместе с Роналду, выразил сожаление в связи с решением португальца. «Мы, вероятно, последний раз видим Роналду, играющего на высшем уровне. Я думал, он захочет остаться до конца этого сезона в одной из топ-лиг Европы», — заявил бывший футболист.

Благодаря переходу в «Аль-Наср» 37-летний Роналду вышел на первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Он потеснил с первой строчки мексиканского боксера Сауля Альвареса.

30 декабря «Аль-Наср» объявил о заключении контракта с Роналду. По соглашению португалец будет получать 200 миллионов долларов за сезон с учетом коммерческих выплат.