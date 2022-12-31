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13:02, 31 декабря 2022Спорт

Бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» оценил его переход в «Аль-Наср»

Гари Нэвилл выразил сожаление в связи с переходом Криштиану Роналду в «Аль-Наср»
Cristiano Ronaldo and Gary Neville

Cristiano Ronaldo and Gary Neville. Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил переход Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср». Его слова приводит Twitter Sky Sports.

Невилл, в бытность игроком выступавший в МЮ вместе с Роналду, выразил сожаление в связи с решением португальца. «Мы, вероятно, последний раз видим Роналду, играющего на высшем уровне. Я думал, он захочет остаться до конца этого сезона в одной из топ-лиг Европы», — заявил бывший футболист.

Благодаря переходу в «Аль-Наср» 37-летний Роналду вышел на первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Он потеснил с первой строчки мексиканского боксера Сауля Альвареса.

30 декабря «Аль-Наср» объявил о заключении контракта с Роналду. По соглашению португалец будет получать 200 миллионов долларов за сезон с учетом коммерческих выплат.

Андрей Стрельцов
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