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23:19, 1 января 2023Бывший СССР

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Об этом сообщает онлайн-карта воздушных тревог министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что сирены звучат в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ночью 1 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее власти сообщили, что в Киевской области и на Херсонщине были поражены объекты инфраструктуры.

Также выяснилось, что Вооруженные силы России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком. Речь идет об объекте 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины, который считается лучшим формированием. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» узнал, что объект был поражен ракетой.

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Марина Совина
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