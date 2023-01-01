Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Об этом сообщает онлайн-карта воздушных тревог министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что сирены звучат в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ночью 1 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее власти сообщили, что в Киевской области и на Херсонщине были поражены объекты инфраструктуры.

Также выяснилось, что Вооруженные силы России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком. Речь идет об объекте 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины, который считается лучшим формированием. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» узнал, что объект был поражен ракетой.