Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:35, 1 января 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении базы элитного спецназа Украины

«Русская весна»: ВС России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком. Речь идет об объекте 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины, который считается лучшим формированием. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны».

Воинская часть элитного украинского спецназа поражена ракетой во время удара в субботу, 31 декабря. Данных о потерях нет.

Ранее стало известно, что в Киевской области в ночь на воскресенье, 1 января, был поражен объект инфраструктуры. В новогоднюю ночь на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал во всех областях страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
Эрдоган раскрыл данные о поставках по «зерновому коридору» с Украины
Стало известно об уничтожении базы элитного спецназа Украины
В ЛНР заявили о существенных потерях ВСУ
Туктамышева оценила влияние романтических отношений на карьеру фигуристок
Жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за пожара в ресторане
Появилось видео пожара в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы
Пригожин высказался о взятых ЧВК «Вагнер» в плен украинцах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.