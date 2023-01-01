На Украине заявили о поражении объекта инфраструктуры под Киевом

Глава киевской областной администрации Кулеба заявил о повреждении объекта инфраструктуры

В Киевской области в ночь на воскресенье, 1 января, был поражен объект инфраструктуры. Об этом заявил глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба в Telegram.

«Есть повреждение объекта инфраструктуры», — сообщил он. Кулеба добавил, что на месте до утра работали представители украинских экстренных служб. Пострадавших в результате случившегося, по предварительным данным, нет.

В новогоднюю ночь на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал во всех областях страны.

31 декабря прошлого года в Днепропетровске и Николаевской областях были слышны взрывы, работала система противовоздушной обороны. На некоторых территориях начались экстренные отключения электроэнергии.

