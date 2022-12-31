Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:57, 31 декабря 2022Бывший СССР

В Николаевской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы

В Николаевской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В Днепропетровске и Николаевской областях слышны взрывы, по предварительно информации, работает система противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости.

«Днепропетровская и Николаевская области работает ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее 31 декабря сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, в ряде областей начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара. Среди прочего, взрывы звучали в Киеве. После этого стало известно, что в городе Хмельницкий на Украине российский ракетный удар 31 декабря повредил военный объект.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам перечислили изменения в жизни страны с 1 января
В России подняли МРОТ
Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
Стало известно о появлении нового вида транспорта в Москве
В России подорожал техосмотр автомобилей
В России вырос прожиточный минимум
В Николаевской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы
В Южной Корее оценили вероятность получения беспилотниками КНДР важных данных
Данные о прописке россиян разрешили раскрывать без их согласия
На юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.