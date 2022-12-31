В Николаевской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы

В Николаевской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы

В Днепропетровске и Николаевской областях слышны взрывы, по предварительно информации, работает система противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости.

«Днепропетровская и Николаевская области работает ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее 31 декабря сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, в ряде областей начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара. Среди прочего, взрывы звучали в Киеве. После этого стало известно, что в городе Хмельницкий на Украине российский ракетный удар 31 декабря повредил военный объект.