Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу в новогоднюю ночь объявили во всех областях Украины

Воздушная тревога в новогоднюю ночь была объявлена на всей территории Украины, пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Сигнал включили во всех областях страны. Сообщения о воздушных тревогах начали поступать на сервис в 01.33 по московскому времени.

В субботу, 31 декабря, в Днепропетровске и Николаевской областях были слышны взрывы, работала система противовоздушной обороны (ПВО). В этих регионах и Одесской области объявили воздушную тревогу.

Накануне сирены воздушной тревоги также заработали во всех регионах страны. На некоторых территориях начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара.