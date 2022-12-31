На юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины

В Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области вновь объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает онлайн-карта воздушных тревог министерства цифровой трансформации.

Ранее 31 декабря сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, в ряде областей начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара. Среди прочего, взрывы звучали в Киеве. После этого стало известно, что в городе Хмельницкий на Украине российский ракетный удар 31 декабря повредил военный объект.

29 декабря о повреждениях объектов генерации и электросетей заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, наиболее тяжелая ситуация сложилась на западе страны, в Одесском и Киевском регионах.