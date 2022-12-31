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16:26, 31 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве произошли взрывы

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Киеве звучат взрывы! Оставайтесь в укрытии», — призвал он.

Ранее волна взрывов прокатилась в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Украины. В Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях уже начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара.

31 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

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Алина Гончарова
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