Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытии

В Киеве произошли взрывы. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Киеве звучат взрывы! Оставайтесь в укрытии», — призвал он.

Ранее волна взрывов прокатилась в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Украины. В Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях уже начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара.

31 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.