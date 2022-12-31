В Киевской, Харьковской и Винницкой областях произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях страны

Волна взрывов прокатилась в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Украины, передает Telegram-канал «Политика страны».

Ранее сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Также в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях уже начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара.