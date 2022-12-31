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14:42, 31 декабря 2022Бывший СССР

В Киевской, Харьковской и Винницкой областях произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях страны

Фото: Kherson Region Administration / AP

Волна взрывов прокатилась в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Украины, передает Telegram-канал «Политика страны».

Ранее сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Также в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях уже начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара.

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Василий Мека
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