Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:26, 31 декабря 2022Бывший СССР

В Хмельницком сообщили о попадании ракеты по военному объекту

Глава администрации Хмельницкого Гамалий сообщил об ударе по военному объекту в городе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В городе Хмельницкий на Украине российский ракетный удар 31 декабря повредил военный объект, рассказал глава местной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

«Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в Хмельницком. Повреждена техника. Также есть попадание в АЗС», — написал он, не уточнив, какой именно объект попал под удар.

Гамалий добавил, что повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и оказанию медпомощи пострадавшим.

Ранее 31 декабря сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, в ряде областей начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара.

У трети жителей Киева отсутствует свет после воздушного удара, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва в армию
Терапевт запретил россиянам лечить простуду популярным народным методом
Названы даты бесплатной парковки в Москве в новогодние праздники
В Хмельницком сообщили о попадании ракеты по военному объекту
Премьер Японии купил роман российского классика для новогоднего чтения
Рэпер Андрей Райкконен найден мертвым в Санкт-Петербурге
Японского журналиста ранило в Киеве
Российский боец оценил контракт с UFC фразой «начнем вторжение в Америку»
Ивлеева высказалась о планах на личную жизнь в новом году
Кличко заявил об отсутствии света у трети жителей Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.