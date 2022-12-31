В Хмельницком сообщили о попадании ракеты по военному объекту

Глава администрации Хмельницкого Гамалий сообщил об ударе по военному объекту в городе

В городе Хмельницкий на Украине российский ракетный удар 31 декабря повредил военный объект, рассказал глава местной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

«Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в Хмельницком. Повреждена техника. Также есть попадание в АЗС», — написал он, не уточнив, какой именно объект попал под удар.

Гамалий добавил, что повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и оказанию медпомощи пострадавшим.

Ранее 31 декабря сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, в ряде областей начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара.

У трети жителей Киева отсутствует свет после воздушного удара, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.