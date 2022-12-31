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18:50, 31 декабря 2022Бывший СССР

Кличко заявил об отсутствии света у трети жителей Киева

Мэр Киева Кличко заявил, что после воздушного удара у трети киевлян пропал свет
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

У трети жителей Киева отсутствует свет после воздушного удара, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram. При этом он отметил, что энергосистема города работает в штатном режиме.

«Без электроэнергии сейчас 30 процентов потребителей. Идут аварийные отключения», — написал Кличко, добавив, что ограничено движение по красной ветке киевского метро.

Днем 31 декабря сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Вскоре в Киеве произошли взрывы.

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Василий Мека
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