Кличко заявил об отсутствии света у трети жителей Киева

Мэр Киева Кличко заявил, что после воздушного удара у трети киевлян пропал свет

У трети жителей Киева отсутствует свет после воздушного удара, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram. При этом он отметил, что энергосистема города работает в штатном режиме.

«Без электроэнергии сейчас 30 процентов потребителей. Идут аварийные отключения», — написал Кличко, добавив, что ограничено движение по красной ветке киевского метро.

Днем 31 декабря сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Вскоре в Киеве произошли взрывы.