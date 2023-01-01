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02:42, 1 января 2023Бывший СССР

Херсон остался без света из-за повреждений объекта критической инфраструктуры

Янушевич: Херсон остался без света из-за повреждений объекта критической инфраструктуры

Фото: Ashley Chan/ Globallookpress.com

Находящийся под контролем Киева Херсон остался без света из-за повреждений объекта критической инфраструктуры, об этом сообщил в Telegram-канале глава украинской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Херсон и населенные пункты рядом с городом — без света. Попали в объект критической инфраструктуры», — заявил чиновник.

Он уточнил, что без электричества оказался центр города, Белозерка, Камышаны и другие села, в ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам.

Также Янушевич сообщил об отбое воздушной тревоги в Херсонской области и призвал сограждан следить за уведомлениями.

Воздушная тревога в новогоднюю ночь была объявлена на всей территории Украины, до этого сирены прозвучали 31 декабря. В Днепропетровской и Николаевской областях были слышны взрывы.

У трети жителей Киева отсутствует свет после воздушного удара, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Хмельницком ракетами был поврежден военный объект, рассказал глава местной военной администрации Сергей Гамалий.

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Марина Совина
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