Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Монако
0:0
1-й тайм
live
Брест
Франция - Лига 1|17-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Сегодня
23:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
01:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
04:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
17:31, 1 января 2023Спорт

«Зенит» отказался отпустить колумбийского игрока в саудовский клуб

Колумбийский форвард «Зенита» Кассьерра отклонил предложение о переходе в «Аль-Хиляль»

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» заинтересовался нападающим петербургского «Зенита» Матео Кассьеррой. Об этом Sport24 сообщил агент игрока Никос Петропулос.

«Мы отклонили их предложение. "Зенит" никуда не отпускает Кассьерру, ровно как и сам игрок не хочет уходить из клуба», — заявил Петропулос. Он добавил, что и команда, и игрок довольны текущим положением дел.

Материалы по теме:
«Это похоронит российский футбол» Россия хочет уйти из УЕФА и играть в Азии. Почему это решение обернется катастрофой?
«Это похоронит российский футбол»Россия хочет уйти из УЕФА и играть в Азии. Почему это решение обернется катастрофой?
29 декабря 2022
«Он всегда был впереди» Умер легендарный Пеле. Каким запомнят Короля футбола болельщики всего мира?
«Он всегда был впереди»Умер легендарный Пеле. Каким запомнят Короля футбола болельщики всего мира?
29 декабря 2022

Кассьерра пополнил состав «Зенита» летом 2022 года и вместе с командой выиграл Суперкубок России-2022. Он провел за сине-бело-голубых 19 матчей в различных турнирах, забил три мяча и совершил три результативные передачи. Форвард также известен по выступлениям за нидерландский «Аякс», колумбийский «Депортиво Кали» и «Сочи», с которым он стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2021/2022.

31 декабря прошлого года появилась информация, что «Зенит» покинет 33-летний хорват Деян Ловрен. Защитник уже прошел медосмотр в «Лионе». Срок соглашения игрока с новой командой не уточняется. Французы должны выплатить сине-бело-голубым компенсацию за досрочное расторжение контракта с хорватом, так как Ловрен должен был провести в «Зените» еще полгода.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Южной Корее пригрозили Ким Чен Ыну «падением режима»
«Зенит» отказался отпустить колумбийского игрока в саудовский клуб
Раскрыты личности стоявших за спиной Путина в новогоднем обращении военных
Самойлова продемонстрировала «голое» новогоднее платье
Британия призвала Северную Корею отказаться от ракетно-ядерной программы
Москвичам предрекли «ух какое морозное» Рождество
Пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка под Петербургом
Бывшие заключенные поблагодарили ЧВК «Вагнер»
Иван Ургант рассказал об отмене показа новогоднего телеспектакля с его участием
Названа запрошенная «Зенитом» сумма за переход хорватского игрока в «Лион»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.