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10:26, 1 января 2023Спорт

Гол и две передачи российских игроков помогли «Тампе» победить в матче НХЛ

Гол Сергачева и две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Аризону» 5:3 в матче НХЛ
Михаил Сергачев

Михаил Сергачев. Фото: Nick Turchiaro / USA Today Sports / Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счетом 5:3. Победу хозяевам помогли одержать российские хоккеисты Михаил Сергачев, забросивший шайбу, и Никита Кучеров, отдавший две результативные передачи. Для Сергачева этот гол стал шестым в сезоне-2022/2023. Всего в его активе 29 очков по системе «гол плюс пас» в 33 матчах. На счету Кучерова, которого признали второй звездой встречи, — 53 балла в 35 играх.

В другом матче НХЛ российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин трижды поразил ворота «Монреаль Канадиенс». Форвард оформил 30-й хет-трик в карьере. Всего у Овечкина 806 голов в НХЛ. Он сократил до 88 шайб отставание от канадца Уэйна Гретцки, занимающего первую строчку в списке лучших снайперов за всю историю лиги (894 заброшенные шайбы).

13 июля Сергачев вошел в историю НХЛ как самый высокооплачиваемый российский защитник. Он заключил новое соглашение с «Тампой-Бэй», сумма которого составила 68 миллионов долларов, на восемь лет.

Ксения Курашкина
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