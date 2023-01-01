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04:27, 1 января 2023Спорт

Овечкин забросил 806-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 88 голов

Овечкин оформил хет-трик и с 806 шайбами в НХЛ сократил отставание от Гретцки до 88 голов

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Россиянин оформил 30-й хет-трик в своей карьере. После этого матча на счету Овечкина 806 голов в НХЛ. Он сократил до 89 голов отставание от канадца Уэйна Гретцки, занимающего первую строчку в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ за всю историю (894 заброшенные шайбы).

Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов в ночь на 24 декабря, оформив дубль в матче против «Виннипег Джетс».

Ранее Овечкин высказался о погоне за рекордом Гретцки. Он заявил, что его ждет долгий путь на пути к достижению канадца.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Марина Совина
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