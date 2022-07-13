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Российский хоккеист вошел в историю НХЛ из-за суммы контракта

Хоккеист Михаил Сергачев заключил новый контракт с «Тампой» на сумму 68 миллионов долларов

Фото: Dirk Shadd / ZumaPress / Globallookpress.com

Российский защитник Михаил Сергачев заключил новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение рассчитано на восемь лет, его сумма составит 68 миллионов долларов. Таким образом, Сергачев вошел в историю лиги, став самым высокооплачиваемым российским защитником в НХЛ. До этого достижение принадлежало Ивану Проворову, который за шесть лет в «Филадельфии Флайерс» заработает 40,5 миллиона долларов.

Сергачев выступает в НХЛ с 2016 года. Помимо «Тампы», защитник выступал за «Монреаль Канадиенс». Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее 3 июля стало известно, что российский форвард Евгений Малкин подписал с «Питтсбург Пингвинс» новый четырехлетний контракт. Договор заключен на сумму 24,4 миллиона долларов.

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