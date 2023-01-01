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08:52, 1 января 2023Россия

Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

Президент России Владимир Путин прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравления с Новым годом
СюжетСанкции против России:

Фото: ЦТАК

Президент России Владимир Путин прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравления с Новым годом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Также телеграммы пришли от председателя КНР и премьер-министра Индии Си Цзиньпина и Нарендры Моди. Кроме того, поздравления северокорейскому лидеру направили руководители Белоруссии, Монголии, Туркменистана, Армении, Азербайджана и других государств.

Содержание поздравительных писем не раскрывается.

30 декабря российские дипломаты также поздравили Ким Чен Ына с наступающим Новым годом и прислали ему корзину с цветами. Дипломатические отношения между Россией и КНДР ограничены режимом санкций, введенных Советом Безопасности ООН, которые Москва поддержала. Однако Россия считает, что дальнейшее ужесточение режима против КНДР бессмысленно.

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Марина Совина
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