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НХЛ - регулярный чемпионат
11:44, 2 января 2023Спорт

Овечкина впервые за два года признали звездой месяца в НХЛ

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан первой звездой декабря в НХЛ

Фото: Nick Wass / AP

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В этом месяце 37-летний спортсмен набрал 22 очка, из которых 13 заброшенных шайб и девять результативных передачах, в 15 матчах. Овечкина впервые за два года назвали лучшим игроком месяца в НХЛ, последний раз это случилось в октябре 2021 года.

Россиянин занимает второе место в в списке лучших снайперов НХЛ. Он вышел на него в ночь на 24 декабря прошлого года, оформив дубль в матче против «Виннипег Джетс». Лидирует в рейтинге канадец Уэйн Гретцки, забросивший за карьеру 894 шайбы. В активе россиянина на данный момент 806 голов.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Анастасия Борисова
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