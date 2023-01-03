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11:55, 3 января 2023Россия

Стали известны новые подробности наезда лошадей на людей в Петербурге

«Известия»: лошади, наехавшие на людей на Дворцовой площади, не были объезженными

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Стали известны новые подробности наезда запряженных в карету лошадей на людей на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Как сообщают «Известия» в своем Telegram-канале, животные не подходили для верховой езды.

Отмечается, что лошади, запряженные в карету на Дворцовой площади, не были объезженными. Мужчину, который спровоцировал инцидент, сев верхом на одну из лошадей, сейчас разыскивают.

О наезде лошадей на людей в Санкт-Петербурге сообщалось вечером 2 января. Неизвестный решил сесть верхом на животное, запряженное в прогулочную карету на Дворцовой площади. Лошадь испугалась и сбросила наездника, после чего запряженные лошади побежали в собравшуюся на площади толпу.

В результате пострадали двое детей и их отец, все трое были доставлены в больницу с травмами средней тяжести. По факту произошедшего Следственный комитет России начал доследственную проверку.

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Олег Давыдов
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