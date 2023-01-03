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08:44, 3 января 2023Спорт

Погиб гонщик и шоумен Кен Блок

Американский гонщик и шоумен Кен Блок погиб в аварии со снегоходом в возрасте 55 лет
Кен Блок

Кен Блок. Фото: Telegram-канал Mash

Американский гонщик и шоумен Кен Блок погиб в аварии со снегоходом в возрасте 55 лет. Об этом сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кен Блок — один из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes. Блок принимал участие во многих видах спортивных соревнований, в том числе по скейтбордингу, сноубордингу, мотокроссу, ралли, ралли-кроссу и джимхану.

Ранее бывший полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон скончался в возрасте 55 лет. Причиной смерти стали травмы, которые Ринкон получил в аварии 11 апреля 2022 года, когда на своем автомобиле столкнулся с автобусом. После ДТП спортсмен находился в реанимации в критическом состоянии.

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Марина Совина
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