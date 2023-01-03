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21:04, 3 января 2023Спорт

Роналду высказался о завершении карьеры

Криштиану Роналду заявил, что выполнил работу в Европе, но не собирается завершать карьеру

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры. Его слова приводит Marca.

37-летний форвард заявил, что его работа в Европе завершена и теперь у него новый вызов. «Это еще не конец моей карьеры. Я побил все рекорды в Европе и хочу сделать это и здесь. Я приехал сюда, чтобы побеждать», — отметил он.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря. Соглашение рассчитано на два года. Зарплата футболиста с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год.

Последним клубом португальца был английский «Манчестер Юнайтед». В ноябре манкунианцы объявили о расторжении контракта с нападающим по взаимному согласию сторон.

Помимо МЮ Роналду выступал за португальский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Нападающий — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.

Дарья Коршунова
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