Зеленский рассказал о переговорах с Трюдо

Президент Зеленский обсудил с премьером Канады Трюдо обороноспособность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал разговор с Трюдо предметным. Он подчеркнул, что обсудил с канадским премьером оборонительные возможности Киева.

«Мы обсудили укрепление обороноспособности Украины перед лицом угроз и рисков эскалации на фронте. Я выразил благодарность за решительную поддержку нашего государства Канадой. Мы договорились о шагах по реализации "формулы мира"», — заключил президент Украины.

Ранее 3 января Зеленский поговорил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте. «Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования», — сообщил он.