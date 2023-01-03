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23:52, 3 января 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о переговорах с Трюдо

Президент Зеленский обсудил с премьером Канады Трюдо обороноспособность Украины
Джастин Трюдо и Владимир Зеленский

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал разговор с Трюдо предметным. Он подчеркнул, что обсудил с канадским премьером оборонительные возможности Киева.

«Мы обсудили укрепление обороноспособности Украины перед лицом угроз и рисков эскалации на фронте. Я выразил благодарность за решительную поддержку нашего государства Канадой. Мы договорились о шагах по реализации "формулы мира"», — заключил президент Украины.

Ранее 3 января Зеленский поговорил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте. «Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования», — сообщил он.

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Марина Совина
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