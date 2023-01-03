В Турции раскрыли отношение других стран к газовому хабу

Минэнерго Турции заявило, что многие страны отнеслись к проекту газового хаба положительно

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез раскрыл отношение других стран к проекту газового хаба. Его слова приводит турецкое агентство Anadolu.

Донмез рассказал, что за 2022 год турецкие делегации обсудили энергетическое сотрудничество с 15 различными странами. Среди тем, которые поднимали стороны, был проект газового хаба в Турции, заявил глава Минэнерго. Он уточнил, что многие страны отнеслись к этому проекту положительно.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали реализовывать проект газового хаба на практике. Как подчеркнул глава «Газпрома» Алексей Миллер, хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.

Инициатором создания газового хаба в Турции выступил президент России Владимир Путин. Такое предложение он высказал после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые сделали невозможными поставки газа в Европу напрямую. Предполагается, что «Газпром» сможет перенаправить в регион объем топлива, который шел по дну Балтийского моря, в турецком направлении, хотя для этого придется создавать новую инфраструктуру.