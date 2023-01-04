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17:11, 4 января 2023Спорт

Немецкий тренер оценил мнение иностранцев о российских спортсменах

Тренер Крамер заявил, что в Европе неправильное представление о спортсменах из России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер оценил мнение иностранцев о российских спортсменах. Его слова приводит Dagbladet.

Специалист заявил, что у многих в Скандинавии и Центральной Европе неправильное представление об атлетах из России. «Они [россияне] знают, что происходит, они знают, почему они не могут соревноваться. И они хотят сражаться на международных соревнованиях», — подчеркнул он.

29 июня Крамер рассказал, что в начале апреля у него состоялся разговор с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, по результатам которого они пришли к выводу о невозможности продолжения работы в команде. Он тренировал сборную России с 2015 года. В группе немецкого специалиста последние годы занимались олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Юлия Ступак.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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